No último fim de semana, policiais militares do 10º batalhão realizaram prisões de suspeitos e apreensão de materiais ilícitos em ações preventivas e repressivas no município de Guarapari.

No sábado (30), pela manhã, por volta das 09h, um simulacro de arma de fogo foi apreendido no bairro Nova Guarapari. Segundo a PM, o acusado se envolveu em uma colisão após dormir enquanto dirigia seu veículo. O mesmo se evadiu do local mas foi localizado pelos policiais.

Já no domingo (31), por volta das 08h, um simulacro de arma de fogo foi encontrado no bairro Muquiçaba. O objeto estava escondido e foi recolhido pelos militares após denúncia de um transeunte. Segundo a polícia, ninguém foi detido.

Ainda no domingo, dois menores de idade foram apreendidos em flagrante por tráfico de drogas no bairro Adalberto Simão Nader. Os jovens estavam em posse de R$110,00 em dinheiro, 5 pedras de crack e 1 pino de cocaína.

Durante a madrugada, por volta de 01h, um homem foi detido em posse de uma arma de fogo e 10 munições. Segundo informações, o mesmo teria se desentendido com sua namorada e estava a ameaçando de morte. O suspeito foi encaminhado para a delegacia.

Por volta das 05h, um menor de 14 anos foi apreendido na Praia do Morro, portando uma arma de fogo carregada com 3 munições. O jovem também estava com uma bucha de maconha e um vidro de Loló. O menor estava nas proximidades de um quiosque juntamente com outras pessoas. Ao perceber a aproximação policial o suspeito tentou fugir mas foi alcançado pela equipe.

Todos envolvidos nas ocorrências foram encaminhados para a delegacia juntamente com os materiais apreendidos.