Com a chegada do verão, a incidência do golpe do falso aluguel de casas tem apresentado um alarmante aumento de 50%, alertam especialistas. Golpistas têm se aproveitado da alta demanda por aluguéis de temporada no fim do ano, utilizando estratégias cada vez mais sofisticadas para enganar potenciais locatários.

Em entrevista para o jornal A Tribuna, Eduardo Pinheiro, especialista em Tecnologia da Informação e Segurança Cibernética, destaca que o último trimestre do ano é especialmente propício para esse tipo de crime. Com o crescimento significativo de anúncios de aluguéis de temporada em sites, os golpistas criam falsas propostas, muitas vezes contendo referências para ganhar credibilidade.

Como funciona. Os criminosos, visando enganar suas vítimas, apresentam ofertas com preços abaixo do mercado. Ao atrair potenciais locatários, eles exigem depósitos adiantados ou pagamento integral, desaparecendo após o recebimento do dinheiro, deixando as vítimas sem qualquer reserva de acomodação.

Os golpistas adotam a estratégia de criar anúncios fictícios em plataformas online, apresentando essas propriedades para aluguel em períodos de curto prazo. Utilizando fotos atraentes e descrições detalhadas, eles exploram a pressa e urgência das pessoas em encontrar acomodações temporárias, especialmente durante períodos de alta demanda. Uma vez que os locatários manifestam interesse na propriedade, os golpistas solicitam pagamentos adiantados.

Frequentemente, as casas e apartamentos apresentados pelos golpistas não pertencem a eles ou, em alguns casos, simplesmente não existem. Os locatários, ao efetuarem o pagamento adiantado, percebem que foram vítimas de um golpe quando não conseguem acessar a propriedade prometida.

Confira algumas dicas para se proteger de golpes: