Em entrevista coletiva na última semana, o prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, afirmou ter planos para transformar Buenos Aires em Gramado. Segundo ele, a obra da Avenida dos Apaixonados está adiantada e o parque Beto Carrero tem interesse em se instalar na região.

“Estamos com uma previsão de visita do pessoal do Beto Carrero para que possamos levar uma âncora do Beto Carrero para Buenos Aires e transformar o local no que pensamos, em uma Gramado”, afirmou o prefeito.

Projetos. Durante a entrevista, o prefeito abordou outros investimentos que estão planejados para 2024. “Queremos fazer a praça e voltar com a Feira Hippie, reformar a Praça da Cultura e fazer a Praça dos Golfinhos, na Praia do Morro”. Ele afirmou ainda que, para o próximo ano, há previsão para obras de asfaltamento, drenagem, calçamento e construção de praças nos bairros do município.

Réveillon. Segundo Edson Magalhães, Guarapari contará com shows e queima de fogos durante a virada de ano. “Estamos preparando a virada de ano na Praia do Morro, em diversos locais e no interior, em Buenos Aires”.

Gravação de DVD. Edson revelou ainda que, durante o carnaval, Guarapari será palco para a gravação de um DVD da dupla Vitor & Leo. “A cidade abriu esse espaço para que eles possam gravar o DVD e divulgar mais Guarapari para outros estados e países.”

Segundo o prefeito, o Carnaval 2024 contará com desfile das escolas de samba, que retornam após 3 anos sem ir às ruas.