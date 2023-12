O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), em conjunto com a Prefeitura de Presidente Kennedy, promoveu na última sexta-feira (08), uma solenidade para formalizar o financiamento da implantação de um novo empreendimento no município. Trata-se do projeto de expansão da empresa Apolo Solar, que contratou R$ 9,5 milhões com o Fundesul Presidente Kennedy, fundo de investimento municipal que apoia projetos de negócios, de forma alinhada ao Plano de Desenvolvimento Econômico e Social local.

Investimentos. Além da Apolo Solar, outros dois investimentos que totalizam cerca de R$ 45 milhões estão nas fases de análise no banco capixaba, executando quase a totalidade dos recursos do Fundesul Presidente Kennedy. Devido ao trabalho da atração de empresas, a Prefeitura se comprometeu a aportar até R$ 100 milhões no Fundo, na medida em que novos projetos forem sendo contratados. A agenda também envolveu a assinatura do termo de adesão de Presidente Kennedy ao ES Inteligente, programa de estruturação de parcerias público-privadas do banco capixaba.

“Na prática, temos uma experiência única aqui em Presidente Kennedy. Precisamos destacar o valor dessa iniciativa empreendedora. O município, como sabemos, é um grande produtor de petróleo e gás. Sabemos que outras cidades do Espírito Santo também produzem, mas Kennedy colocou de pé uma espécie de fundo soberano municipal, que pega parte desses royalties e endereça para que possamos, por meio do Bandes, fazer a captação de investimentos estruturantes, como este que estamos consolidando aqui, uma fazenda fotovoltaica para geração de energia renovável a partir da energia solar”, disse o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, que esteve no evento.

Ainda segundo Ricardo Ferraço, “é importante consolidar que o Fundesul está fechando sua primeira fase com aproximadamente R$ 50 milhões de investimentos aqui em Kennedy e agora o município sinaliza, para 2024, que irá renovar esses investimentos, operados pelo Bandes, com mais R$ 100 milhões na carteira para a atração de investimentos que possam gerar trabalho e prosperidade”.

O diretor de Negócios do Bandes, Marcos Kneip, acrescentou também sobre a importância da atração do negócio para a região. “O Fundesul Presidente Kennedy tem desempenhado um papel estratégico ao liderar esse projeto. A estruturação de uma usina solar com um grupo tradicional capixaba não apenas beneficiará a região, que é vocacionada para a geração de energia solar, como também contribuirá com a pauta ESG. Além disso, a iniciativa trará oportunidades econômicas que impulsionam o crescimento local de forma sustentável, atraindo investimentos e gerando empregos para a comunidade. Esta é uma demonstração clara de como o desenvolvimento sustentável e econômico podem caminhar de mãos dadas”, reforçou Kneip.

Usina solar. O valor será usado para construir, instalar e operar na cidade uma usina solar com capacidade de 2,6 MW (megawatts) de potência. A implementação da usina em Presidente Kennedy vai gerar empregos na região, incentivar a adoção de práticas sustentáveis, além de diversificar a matriz econômica e gerar competitividade entre as empresas locais.

O idealizador da Apolo Solar, o empresário Victor Abikhair, descreve a trajetória da usina e a razão da ampliação do empreendimento para o município de Presidente Kennedy. “Nossa visão de que o setor, independentemente da localidade, era extremamente sustentável, tanto no quesito ambiental e social quanto como negócio. Isso fez com que, há três anos, déssemos o pontapé inicial na construção de uma usina solar, inicialmente localizada em Linhares. Sempre visando ao crescimento do nosso portfólio, protocolamos diversos pedidos de usinas por todo o estado, incluindo no município de Presidente Kennedy”, destaca.