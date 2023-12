No dia 30 de novembro, em uma noite de requinte e festividade, o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Guarapari celebrou com pompa suas três décadas de existência, reunindo mais de 50 associados e parceiros. O evento de gala, que assinalou esse marco significativo na trajetória da entidade, congregou membros, autoridades políticas e empresários do setor para festejar o compromisso de três décadas com o desenvolvimento sustentável de Guarapari.

Fundado em novembro de 1993, o Sindicato tem sua sede e foro na cidade de Guarapari, dedicando-se à união organizada da categoria para atuar na defesa e representatividade junto aos poderes públicos, associações e entidades de opinião pública em geral.

Conhecido como SINDICIG, o sindicato é formado por mais de 50 construtores locais que compartilham o desejo de contribuir para o desenvolvimento e organização do município. Durante o evento, o presidente do sindicato, Carlos Nilo Severgnine, enfatizou em entrevista a importância da experiência acumulada ao longo de três décadas e o amor pela cidade como impulsionadores do progresso. “Essas três décadas de experiência e amor por Guarapari fazem de nós uma força para desenvolver nossa cidade,” ressaltou Carlos Nilo.

Ao longo dos anos, o SINDICIG desempenhou um papel fundamental na promoção do desenvolvimento de Guarapari e região, participando ativamente de diversas atividades voltadas para o crescimento sustentável. O sindicato destaca sua abertura para colaborar com a cidade, proporcionando serviços úteis e importantes para a comunidade.

“Temos a felicidade de encontrar aqui colegas de todas as partes do Brasil, que aceitaram gentilmente celebrar conosco, 30 anos de um legado, onde o trabalho voluntário dos tantos presidentes que aqui passaram, construindo sempre a união e buscando o fortalecimento do nosso setor com muita dedicação as inúmeras demandas do município. Obrigado a todos, que fizeram e fazem parte desta história”, Finalizou o presidente.

O Sindicato da Indústria da Construção Civil de Guarapari reitera seu compromisso com a comunidade local e reforça que suas portas estão abertas para colaborações e parcerias que visem o bem-estar e o progresso de Guarapari.