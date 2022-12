A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), em parceria com o Boullevard Shopping, localizado no município de Vila Velha, vai realizar a Ação Solidária de Doação de Sangue, que acontecerá no 1º piso do shopping, entre os dias 02 e 06 de janeiro de 2023, sempre no horário das 10h às 15h30.

A ação tem como objetivo suprir os estoques de sangue do Hemoes, em Vitória, que distribui para toda a rede hospitalar Estadual, incluindo os hospitais filantrópicos e a rede do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado.

A diretora-geral do Hemoes, Marcela Murad, ressaltou que a ideia de realizar essa ação no Boullevard Shopping é a de aproveitar o período de férias no mês de janeiro. “Essa ação visa a aproveitar o período em que há maior circulação de pessoas que estão de férias, além de turistas ou pessoas que estão a passeio, facilitando assim o acesso e a oportunidade para a realização da doação de sangue”, destacou.

Ainda segundo Marcela Murad, a ação vai contar com a participação de seis profissionais do Hemoes Vitória para atender os candidatos à doação. A expectativa é de que o número de coletas chegue a 30 doações por dia, respeitando a ordem de chegada e a distribuição de senhas.

Para a realização do atendimento, os candidatos à doação deverão usar máscara e apresentar documento oficial de identificação com foto.

É importante saber que pessoas com idade entre 16 e 18 anos necessitam apresentar o documento e a autorização do responsável legal. O arquivo para a autorização e mais informações sobre a doação de sangue estão disponibilizados no site do Hemoes, no endereço https://hemoes.es.gov.br

É importante que os interessados em participar dessa ação realizada pelo Hemoes estejam em boas condições de saúde, além de atenderem a alguns pré-requisitos. São eles:

– Ter idade entre 16 e 69 anos, 11 meses e 29 dias (de 16 a 17 anos com autorização do responsável legal);

– A primeira doação de sangue deve ser realizada até os 60 anos, 11 meses e 29 dias.

– Pesar mais de 50 quilos;

– O doador não deve doar em jejum;

– Após o almoço, aguardar pelo menos 3 horas;

– Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

– Não ter tido parto ou aborto há menos de 3 meses;

– Não estar grávida ou amamentando;

– Não ter feito tatuagem ou maquiagem definitiva há menos de 12 meses;

– Não ter piercing em cavidade oral ou região genital;

– Não ter feito endoscopia ou colonoscopia há menos de 6 meses;

– Não ter tido febre, infecção bacteriana ou gripe há menos de 15 dias;

– Não ter fator de risco ou histórico de doenças infecciosas, transmissíveis por transfusão (Hepatite após 11 anos, Hepatite B ou C, doença de Chagas, Sífilis, Aids, HIV, HTLV I/II);

– Não ter visitado área endêmica de malária há menos de 1 ano;

– Não ter tido malária;

– Não ter diabetes em uso de insulina ou epilepsia em tratamento;

– Não ter feito uso de medicamentos anti-inflamatórios há menos de 3 dias (nesse caso se a doação for de plaquetas).

Acesse o link para mais informações sobre os critérios de doar sangue: https://hemoes.es.gov.br/quem-pode-e-quem-nao-pode-doar,

Serviço:

Endereço do Boulevard Shopping Vila Velha:

Para a realização da doação de sangue dos dias 02 a 06 de janeiro de 2023, o cidadão pode se dirigir ao Boulevard Shopping Vila Velha – 1º piso, em frente à loja Casas Bahia, no endereço: Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo.

Para mais informações, favor entrar em contato pelo telefone (27) 3636-7920 ou (27) 3636-7942.