Por decisão da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), as operações de pouso e decolagem no aeródromo de Guarapari vão ficar suspensas por um ano, já que o local será fechado por falta de segurança.

Sem resposta da prefeitura. O órgão esclareceu que a medida foi aplicada por ausência de manifestação do operador. O aeroporto da cidade é administrado pela prefeitura, e desde abril não respondeu aos questionamentos do órgão, acerca das condições de infraestrutura do espaço.

Perigos. Segundo o jornal A Tribuna, entre os pontos avaliados pela Anac sobre a segurança do aeródromo, é a falta de barreiras de proteção no entorno. Em alguns pontos, a cerca de arame que existia foi deteriorada, o que facilita a entrada de pessoas ou animais não autorizados na pista, e provocar colisões com uma aeronave em manobra pela pista.

Reparações. Além da falta de barreiras, a Anac também constatou a ausência de balizamento inoperante e defeitos críticos na superfície da pista de pouso e decolagem. A Tribuna havia publicado em maio deste ano, os pedidos de reparação feito pela Anac. A inspeção realizada pelo órgão ocorreu no dia 1º de abril, e o Relatório de Inspeção Aeroportuária (RIA), indicando as não conformidades foi entregue no mesmo mês ao operador.

As irregularidades do aeroporto foram denunciadas pelo vereador Rodrigo Borges, que passando pela rua que fica às margens do aeródromo, identificou o perigo ao visualizar o local sem nenhum tipo de barreira de proteção.

“É um descaso com a população. Eu já havia notificado a prefeitura desde fevereiro. Depois denunciei o caso a Anac, que tomou as medidas necessárias. Na rua ao lado do aeroporto, não há nenhuma barreira de proteção, e uma criança, adulto ou animal entrar ali, pode ser um perigo”

Voos comerciais. No final de 2020, o aeroporto passou a receber voos comerciais depois de 18 anos recebendo somente voos executivos e aeronaves de pequeno porte em operação que não são regulares. Mas em fevereiro, os voos diretos de Belo Horizonte para Guarapari foram suspensos, e a operadora na época alegou deficiências na infraestrutura do aeroporto.

2024. A proibição se inicia em fevereiro, e vai até fevereiro de 2024. Em nota, a prefeitura informou que a Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos (Semop), iniciou as adequações no Aeroporto Municipal, para sanar os problemas apontados.

A Anac informou que a administração terá que comprovar que as operações estão dentro dos níveis de segurança apropriados, para voltar a operar, ou não ter as atividades suspensas pelo período de um ano.