Enquanto alguns políticos falam uma coisa e fazem outra, não mantendo suas promessas e compromissos, o vereador de Guarapari, Izac Queiroz, mostra que é um homem de palavra. Ele encerrou o ano de 2022 mantendo seu compromisso de doar cestas básicas para instituições religiosas e pessoas que necessitam.

Contra o aumento. Essas doações são parte de um compromisso que o vereador assumiu após ser contra os seus colegas da Câmara Municipal, que aprovaram o aumento dos próprios salários no mês de fevereiro deste ano.

Doações. Como forma de se posicionar, Izac Queiroz votou contra o aumento e como não pode devolver o recurso, resolveu doar parte deste benefício para quem mais precisa. “Na verdade é um compromisso que eu assumi comigo mesmo. Então todo mês quando eu recebo o benefício da Câmara, que foi reajustado, e do qual eu votei contra, eu disse que eu poderia doar e estou fazendo assim. Então todo mês escolho igreja ou pessoas físicas”, explica o vereador.

Com essa doação o vereador encerra um ano completo com uma boa ação e ajudando pessoas e entidades com essas doações. Fica a dica para outras autoridades. Uma atitude de palavra e compromisso, que certamente poderia ser copiada por políticos capixabas. Isso certamente poderia ajudar as pessoas carentes e necessitadas não só de Guarapari, mas de outras cidades.