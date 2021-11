Por Lívia Rangel – A situação não está fácil para os moradores da Rua Manoel Alvarenga em Perocão. Antes, a reclamação era a quantidade de buracos em uma das principais avenidas da região cujo tráfego de veículos é intenso. Mas com as constantes chuvas aliadas à falta de rede de água e de esgoto, agora também precisam lidar com muita lama, alagamentos e até esgoto dentro da própria casa.

“Na sexta passada, dia 19 de novembro, nos deparamos com máquinas da prefeitura jogando terra em cima do asfalto na tentativa de resolver o problema dos buracos. Nunca vi jogar barro em cima do asfalto, ainda mais em época de chuva. Lógico que tudo ia virar lama”, disse o líder comunitário, Sérgio Luiz Cordeiro da Silva, que mora na rua há mais de 20 anos.

Ele filmou a ação da prefeitura e também registrou a situação da rua no dia seguinte: sábado, 20 de novembro. “Com as fortes chuvas, aquele barro virou lama e está entupindo nossos bueiros. Como não tem drenagem na rua, alaga tudo. Dois canos estouraram e nem isso a prefeitura consertou no dia em que esteve aqui”, ressalta o líder comunitário. Veja o vídeo das máquinas da prefeitura e depois a rua no dia seguinte.

No sábado, dia 20 de novembro, a equipe do Portal 27 acionou a Prefeitura e a Cesan. No entanto, por conta do feriado da Consciência Negra, não obteve resposta de nenhum órgão. Com isso, a nossa reportagem decidiu esperar até hoje. Mas, para a surpresa dos moradores, eles acordaram nesta segunda com trabalhadores tanto da Prefeitura como da Cesan no local.

“A Cesan está tentando consertar os canos estourados. A Prefeitura também veio e fez uma limpeza, tentou tirar o barro que jogaram na sexta. Eles iam jogar asfalto nos buracos, mas nós não deixamos, porque não queremos mais só tapar buraco, nós queremos resolver o problema e isso só com rede pluvial correta e asfalto novo. E já cansamos de pedir, fazer solicitação, implorar pelos nossos direitos”, afirma Sérgio. Veja fotos enviadas pelo moradores.

Problema recorrente. Outro vídeo mostra a situação em que ficou o banheiro da casa de uma das moradoras da rua há duas semanas. Sérgio conta que “como não temos rede de água nem de esgoto, tudo é jogado no antigo valão, onde foi feito um manilhamento paliativo há anos. Não dá conta de captar a água do esgoto e da chuva. Então o esgoto voltou todo no banheiro dessa moradora que prefere não ser identificada”.

Nem escola municipal escapa. Os problemas não param por aí. Nem a escola municipal Francisco Araújo, que fica próxima à rua, escapa das inundações. Os moradores fizeram registros de como o colégio ficou na última chuva no final de outubro e início de novembro. “Não foi a primeira vez nem será a última que a escola perdeu diversos materiais. É mais prejuízo”, destaca o líder comunitário. Veja o vídeo do banheiro da moradora e da rua em frente a escola Francisco Araújo.

O que diz a Prefeitura?

A Secretaria Municipal de Obras Públicas (Semop) informou por meio de nota, que “a equipe técnica já está fazendo um levantamento do local para realização da obra de nova rede de drenagem na Rua Manoel Alvarenga e posterior pavimentação”. Ainda explicou que a atual rede “não é suficiente para a o escoamento da água e a Semop não consegue executar a manutenção devida, pois há residências construídas em cima da rede”.

Também ressaltou que “a rua possui um serviço de pavimentação muito antigo e com vários pontos de buracos, por isso precisa ser realizado um novo serviço. Sendo assim, até o início da obra, o município realiza paliativos no local, mas assim como vários pontos da cidade, devido à chuva, esses paliativos vão precisar ser realizados novamente”.

O que diz a Cesan?

A Cesan informou por meio de nota que “as obras para implementar a rede de esgotamento sanitário da Rua Manoel Alvarenga estão em andamento. Com a conclusão das obras, o sistema de coleta de esgoto vai começar a funcionar. A previsão é final do mês de dezembro/2021”.