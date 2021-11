Em anúncio do site oficial do Governo do Estado, foi declarado que o depósito do salário dos servidores públicos estaduais será efetuado no dia 30 deste mês.

São mais de 90 mil servidores do Poder Executivo do Estado, entre ativos e inativos, que receberão o valor.

Na ocasião também será pago o adiantamento do 13º salário aos profissionais que fazem aniversário em Novembro, com exceção dos celetistas e dos que trabalham em regime de Designação Temporária, pois recebem em dezembro.