Os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Piúma compartilharam, no começo desta semana, uma ótima notícia para os moradores, as cidades alcançaram a taxa de mais de 90% de aplicação das doses das vacinas contra a covid-19 já enviadas pelo governo estadual, ao todo são mais de 100 mil aplicações.

Cachoeiro de Itapemirim

A cidade de Cachoeiro de Itapemirim já aplicou mais de 100 mil doses da vacina contra a covid-19, um total de 90% do que já foi enviado até o momento. De acordo com os dados da última sexta-feira, 69 mil moradores receberam a primeira dose e 31 mil receberam a segunda.

Até agora, o governo estadual enviou para o município 77 mil vacinas para serem utilizadas na aplicação da 1ª dose e 34 mil para a 2ª. Com esta taxa, a cidade fica apenas atrás de alguns municípios da Grande Vitória, que possuem uma população maior e receberam mais imunizantes.

Piúma

Já a cidade de Piúma, a menor do Espírito Santo, alcançou uma taxa de aplicação das vacinas de 91%. Até o momento o município recebeu 10.884 doses para utilizar na 1ª e 2ª dose, e aplicou 9.817.

Agora, sobraram na cidade cerca de mil doses, sendo que 500 estão separados para a 1ª aplicação e 500 para a 2ª. Os dados foram obtidos através da Secretaria Municipal de Saúde de Piúma.

Guarapari

A cidade de Guarapari, no entanto, mesmo não alcançando a taxa de vacinação acima de 90%, publicou ontem no site oficial uma nota comemorando os 80% já aplicados. Atualmente, no Sistema Localiza-SUS, Guarapari tem 53.749 pessoas vacinadas, sendo 41.233 primeira dose e 12.517 segunda dose.