O prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, aprovou uma lei instituindo um dia municipal em memória às vítimas da covid-19 na cidade. O projeto de lei, proposto pelo vereador Zé Preto e aprovado pela Câmara de Vereadores, foi sancionado no último dia 14 e publicado hoje no Diário Oficial.

De acordo com o que foi sancionado pelo prefeito Edson, esta homenagem aos moradores de Guarapari que morreram pela doença ficou instituída para o dia 28 de abril, inclusive já sendo adicionado ao calendário oficial do município.

Números da covid-19

Até o momento, a cidade registrou mais de 15 mil contaminados pela doença e está prestes a alcançar a marca de 400 mortos, atualmente, são 399 mortos registrados. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde e do Painel Covid, atualizados na tarde de hoje.

Em Guarapari 15.532 pessoas se contaminaram com a covid-19, 14.704 se curaram e 399 morreram, a taxa de letalidade está em 2,6%. Os casos suspeitos estão em 9.460, os notificados em 48.068 e os descartados são 23.076.

Os dez bairros mais afetados são: Praia do Morro com 2.177, Muquiçaba com 1.163, Itapebussu com 982, Santa Monica com 857, Ipiranga com 803, Centro com 756, Kubistchek com 533, São Gabriel com 474, Jardim Santa Rosa com 419 e Bela Vista com 407.