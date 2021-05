O município de Cachoeiro de Itapemirim ultrapassou nesta sexta-feira a marca dos 500 mortos pela covid-19. A cidade agora conta com 506 óbitos causados pela doença e é o 5º município com mais casos confirmados no Espírito Santo, atrás apenas de Serra, Vila Velha, Vitória e Cariacica.

Até o momento Cachoeiro já registrou 23.828 casos confirmados, 22.712 curados, 6.184 suspeitos, 34.103 descartados, 64.115 notificados e 64.950 testes realizados. A taxa de letalidade está em 2,1%. Além disso, a taxa média de mortos diários caiu cerca de 27%, atualmente ela está em 1,93.

Dez bairros com mais casos

Os dez bairros com mais casos de contaminados pela covid-19 são: Vila Rica com 953, Zumbi com 837, Gilberto Machado com 796, Aquidaban com 764, Vargem Grande de Soturno com 613, Paraíso com 610, Independência com 609, Novo Parque com 558, Aeroporto e Coramara com 554 cada.

Espírito Santo

O estado do Espírito Santo registrou nesta sexta-feira (21) 468.066 casos confirmados de covid-19 nos capixabas. Destes, 439.975 já foram curados e estão livres dos sintomas da doença, no entanto, outros 10.462 morreram, vítimas de sequelas e/ou comorbidades que o vírus causou.