O agendamento da segunda dose da CoronaVac em Guarapari será aberto nesta segunda-feira (24). Esta campanha de imunização será exclusiva para os idosos acima de 65 anos e que obrigatoriamente tomaram a primeira dose do mesmo laboratório. Para os que tomaram da AstraZeneca, terão que aguardar a ação específica deste imunizante.

A partir das 11h o agendamento estará aberto, é recomendado que tentem fazer preferencialmente pelo computador, visto que pelo celular rotineiramente são registrados erros, já noticiados anteriormente. Ao todo serão 2.200 doses disponibilizadas para esta etapa, e, na medida que chegarem mais, outros grupos serão contemplados.

Para receber a segunda dose, é preciso fazer o agendamento no site da Prefeitura de Guarapari, no link “Clique aqui para agendar a vacina”. Para se cadastrar é preciso preencher os campos com as informações solicitadas.

Já a vacinação acontecerá na terça-feira (25), nos seguintes locais:

Complexo Esportivo “Maurice Santos”, Muquiçaba – Drive Thru e Idosos Ativos / Sem carro;

Escola Zilnete Pereira Guimarães, Praia do Morro – Idosos Ativos / Sem carro.

No dia da vacinação, os idosos deverão levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema de agendamento (impresso), o cartão de vacinação da primeira dose, CPF, cartão SUS, documento identidade e comprovante de residência de Guarapari, em nome do vacinado ou do responsável.

Idosos que não conseguiram tomar a primeira ou segunda dose podem se vacinar nesta segunda-feira (AstraZeneca)

Os idosos acima de 60 anos, que ainda não conseguiram tomar nem a primeira ou segunda dose do imunizante, poderão se vacinar nesta segunda-feira (24). O local da vacinação será o Complexo Esportivo “Maurice Santos”, no horário das 8h às 14h.

Para os que forem tomar a segunda dose é obrigatório que leve o cartão de vacina em que a data prevista seja anterior ou igual a 24 de maio. É importante que os idosos apresentem o CPF, Cartão SUS, documento identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável. Para quem for tomar a segunda dose, é preciso levar também o cartão de vacinação da primeira dose.