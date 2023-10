O Clube Atlético Guarapariense convida toda a comunidade da região norte de Guarapari para a ação “Café com Horta”, que será realizada neste sábado (28), a partir das 7h30, na sede da Associação Bom de Bola. A iniciativa é parte do projeto Xapuri, que tem como um de seus pilares a conscientização ambiental, e será dividida em dois momentos: na primeira parte da manhã, acontecerá o café da manhã coletivo e, posteriormente, os voluntários farão a manutenção da horta comunitária, junto da equipe do projeto.

Horta comunitária. Além de educar a população para o contato com a terra e o processo de cultivo, a horta comunitária na região norte de Guarapari visa contribuir para que as famílias do território desenvolvam uma alimentação mais saudável e, assim, tenham uma melhoria de qualidade de vida. Para viabilizar a isso, a Associação Bom de Bola destinou uma área de 250 metros quadrados para implementação da horta, onde moradores da região e a comunidade em geral poderão contribuir no plantio, manutenção e cultivo.

Produção. Toda a produção cultivada será distribuída gratuitamente para os voluntários e a comunidade envolvida. Cabe ressaltar que essa é uma ação periódica, afinal, a horta será mantida à disposição da comunidade e necessita de cuidados frequentes. Aqueles que desejam participar da iniciativa são incentivados a levar sementes, bem como ferramentas de cultivo, como enxadas, carrinho de mão, regadores, e outros utensílios de manuseio da terra.

Conheça o projeto. O Xapuri visa desenvolver comunidades em situação de vulnerabilidade social através da arte, da educação, do turismo e do meio ambiente. O projeto é realizado com recursos públicos do Governo do Estado do Espírito Santo viabilizados pela Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria de Estado da Cultura, e conta com o patrocínio das empresas ES Gás – grupo Energisa e Extrabom Supermercados.

A primeira edição da iniciativa estará em execução pelos próximos oito meses. Durante esse período, o projeto Xapuri oferecerá oficinas gratuitas de dança, circo e música, que já estão sendo promovidas; ações de sensibilização e educação ambiental, que incluem a implementação da horta comunitária; além de capacitações para empreendedores locais e comerciantes em geral, a fim de fomentar o turismo e o empreendedorismo em Guarapari, principalmente na região norte do município. Para saber mais, acompanhe o projeto nas redes sociais.

Serviço

Café com Horta

Endereço: Associação Bom de Bola. Rua Manoel Alvarenga, nº 1995, Perocão, Guarapari – ES, 29220525.

Horário: A partir das 7h30

Instagram: Xapuri ES

Facebook: Projeto Xapuri

Mais informações: (27) 99977-6827