A comodidade e a segurança são dois pontos que todas as pessoas querem que façam parte de suas casas. E é isso que a domótica proporciona, uma palavra que é a junção do termo “domus”, que significa casa, com robótica. E por sua praticidade e benefícios, tem se tornado cada vez mais presente no dia a dia.

Em Guarapari, a incorporadora Invite Inc. está desenvolvendo o Manami, um modelo moderno de residência que terá essa tecnologia, um apartamento inteligente e com o controle na palma da mão.

Tecnologia. A gerente de produto da InCompany, Mariana Merçon, explica que a tecnologia permite a gestão dos recursos habitacionais, simplificando a vida diária das pessoas, satisfazendo as suas necessidades de comunicação, de conforto e segurança. Há uma infinidade de recursos que podem ser automatizados em uma residência.

“No Manami está sendo previsto itens de segurança como controle de acesso, controle da iluminação, de água e gás. Também estão sendo previstos itens de conforto como o controle da piscina. Ademais será entregue a infraestrutura para automação futura de aparelhos de ar-condicionado e cortinas. E a possibilidade de ampliação do sistema permitindo acoplar inúmeros sensores e equipamentos para trazer mais conforto e simplicidade a rotina diária da casa”, diz a gerente.

Segurança. A respeito da segurança, Mariana conta que o Manami prioriza os itens de automação de segurança, sobretudo porque seus desenvolvedores acreditam que grande parte dos apartamentos serão ocupados como segunda residência, ou seja, os moradores poderão ficar ausentes por longos períodos.

Na cozinha haverá sensor de detecção de fuga de gás com corte da alimentação e aviso de emergência notificado via smartphone. Através de aplicativo no celular será possível abrir e fechar a alimentação de água do apartamento quando sua casa estiver fechada. Também será possível desligar todas as lâmpadas da casa através desse aplicativo, garantindo que nenhuma luz fique acesa quando os donos saírem de casa. Através de aplicativo no celular será possível ligar e desligar o sistema para o aquecimento da piscina. Além disso, existe a possibilidade de controlar remotamente a abertura e fechamento da porta de entrada da residência.

Valorização. A profissional ainda acredita que a domótica pode impactar ainda mais nas avaliações imobiliárias no futuro. Segundo ela, a automação residencial garante maior segurança para as residências, trazendo tranquilidade aos moradores e proporcionando conforto através de inúmeras possibilidades de automação, onde o usuário pode personalizar de maneira que atenda suas necessidades e desejos. Esses itens facilitam o dia a dia dos residentes e por isso têm se tornado cada vez mais desejados no mercado imobiliário.