O 9º Encontro Infantil de Capoeira, organizado pelo grupo A.C.A.P.O.E.I.R.A e com a liderança do Mestre Cota, acontecerá neste fim de semana, nos dias 28 e 29 de outubro. O evento promete ser uma celebração da cultura e da tradição da capoeira, unindo alunos de diversos locais.

Sobre o evento. Mestre Cota, figura central na organização do evento, compartilhou suas expectativas para esta nona edição do encontro. Segundo ele: “O objetivo do evento é integrar alunos dos projetos sociais, juntamente com alunos de colégios particulares, fazendo com que eles conheçam capoeiristas de outros locais do estado.”

Além disso, Mestre Cota enfatizou a importância da presença do renomado Mestre Capixaba: “Juntamente com meus alunos, as expectativas são as melhores possíveis, já que este é o 9° evento de capoeira que faço em Guarapari. E estarei trazendo o Mestre Capixaba, uma das maiores referências do mundo, para ministrar um curso de capoeira.”

Programação. O evento acontece no Maxime Centro Educacional e terá dois dias repletos de atividades. No sábado, (28) o Mestre Capixaba ministrará um curso de capoeira, das 16h às 18h para crianças e das 18h às 20h para adultos. As inscrições podem ser feitas durante o evento. No domingo, (29) das 9h às 13h, acontecerá o batizado e troca de cordas, além de apresentações culturais para o público presente.

Serviço

9º Encontro Infantil de Capoeira

Data: 28 e 29 de outubro

Curso de capoeira: 28/10 – 16h às 18h (crianças); 18h às 20h (adultos)

Informações: (27) 99517-4397.