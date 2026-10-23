Homem é preso após ameaçar pessoas com faca de 60 centímetros no Centro de Guarapari

Um homem de 31 anos foi conduzido à 5ª Delegacia Regional de Guarapari na noite de quarta-feira (21), após ameaçar pessoas com uma faca de aproximadamente 60 centímetros no Centro do município. A ocorrência foi atendida por um oficial investigador de polícia (OIP) da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), lotado na Delegacia Regional de Anchieta.

De acordo com as informações da Polícia Civil, o investigador passava pelo local quando foi alertado por um segurança sobre a situação. Ao tentar abordar o suspeito, o policial teria recebido uma ordem de abordagem que não foi obedecida pelo homem, que avançou contra ele e tentou agredi-lo.

Durante a ação, o suspeito ainda tentou se desvencilhar, mas acabou imobilizado e algemado com o auxílio do segurança.

Homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória

Após ser levado à delegacia, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de resistência e desobediência, além da contravenção penal prevista no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, que trata do porte de arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade.

Como não pagou a fiança estipulada, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).