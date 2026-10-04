Eleições 2026: votação termina às 17h em todo o país; veja recomendações do TSE

Neste domingo (4), 158.745.463 eleitores estão aptos a comparecer às seções eleitorais em todo o Brasil para escolher seus representantes no 1º turno das Eleições Gerais de 2026.

A Justiça Eleitoral reforça que a votação se encerra impreterivelmente às 17h (horário de Brasília). Os eleitores que já estiverem na fila de sua seção eleitoral no horário do encerramento terão o direito de votar garantido mediante a distribuição de senhas pelos mesários.

Para agilizar o fluxo de votação e evitar longas filas, a principal recomendação é que os cidadãos levem anotada em papel uma “colinha” com os números de todos os seus candidatos.

Ordem de Votação e Dígitos na Urna Eletrônica

Nesta etapa do pleito, cada eleitor registrará os seus votos para seis cargos públicos. É fundamental preencher a sequência na ordem correta estabelecida pela urna eletrônica:

1.1º Cargo: Deputado Federal:4 dígitos. O primeiro voto digitado na urna é para o cargo de Deputado Federal. 2.2º Cargo: Deputado Estadual ou Distrital:5 dígitos. O segundo voto destina-se ao Deputado Estadual (nos estados) ou Deputado Distrital (no DF). 3.3º Cargo: Primeiro Senador:3 dígitos. O terceiro voto é reservado para a primeira vaga ao Senado Federal. 4.4º Cargo: Segundo Senador:3 dígitos. O quarto voto preenche a segunda vaga de Senador. Lembre-se: o número do candidato deve ser diferente do primeiro indicado. 5.5º Cargo: Governador do Estado:2 dígitos. O quinto voto define o chefe do Executivo estadual. 6.6º Cargo: Presidente da República:2 dígitos. O sexto e último voto encerra o processo de votação na urna eletrônica.

Segundo Turno e Renovação de Mandatos

O resultado do pleito definirá a nova composição do Poder Executivo (Federal e Estadual) e renovará parte dos membros das casas legislativas (Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Senado Federal).

Nos casos em que nenhum candidato aos cargos de Presidente da República ou Governador obtiver a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, excluídos brancos e nulos) no primeiro turno, o segundo turno será realizado no dia 25 de outubro de 2026.

Resumo das Orientações do Dia da Votação