Eleições 2026: votação termina às 17h em todo o país; veja recomendações do TSE

Neste domingo (4), 158.745.463 eleitores estão aptos a comparecer às seções eleitorais em todo o Brasil para escolher seus representantes no 1º turno das Eleições Gerais de 2026.
A Justiça Eleitoral reforça que a votação se encerra impreterivelmente às 17h (horário de Brasília). Os eleitores que já estiverem na fila de sua seção eleitoral no horário do encerramento terão o direito de votar garantido mediante a distribuição de senhas pelos mesários.
Para agilizar o fluxo de votação e evitar longas filas, a principal recomendação é que os cidadãos levem anotada em papel uma “colinha” com os números de todos os seus candidatos.
Ordem de Votação e Dígitos na Urna Eletrônica
Nesta etapa do pleito, cada eleitor registrará os seus votos para seis cargos públicos. É fundamental preencher a sequência na ordem correta estabelecida pela urna eletrônica:
Segundo Turno e Renovação de Mandatos
O resultado do pleito definirá a nova composição do Poder Executivo (Federal e Estadual) e renovará parte dos membros das casas legislativas (Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Senado Federal).
Nos casos em que nenhum candidato aos cargos de Presidente da República ou Governador obtiver a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, excluídos brancos e nulos) no primeiro turno, o segundo turno será realizado no dia 25 de outubro de 2026.
Resumo das Orientações do Dia da Votação
|Item / Regra
|Orientação da Justiça Eleitoral
|Horário de Funcionamento
|Das 08h00 às 17h00 (Horário de Brasília)
|Eleitores na Fila às 17h
|Recebem senha e têm o voto garantido
|Uso da ‘Colinha’
|Permitido e recomendado (em papel)
|Quantidade de Votos
|6 cargos (Dep. Federal, Dep. Estadual, Senador 1, Senador 2, Governador e Presidente)
|Documentos Necessários
|Documento oficial com foto (RG, CNH, Passaporte) ou e-Título com foto
|Data de Eventual 2º Turno
|Domingo, 25 de outubro de 2026