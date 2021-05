A Câmara Municipal aprovou, na sessão de ontem (18), o projeto do vereador Rodrigo Borges de criar uma comissão para investigar onde foram investidos os R$ 4 milhões da venda do almoxarifado do município, vendido em 2012 para um supermercado, que seriam usados para comprar uma nova sede administrativa da Prefeitura de Guarapari.

Sedes. Com esse dinheiro, a prefeitura adquiriu um imóvel na avenida Jones Santos Neves que, quase 10 anos depois, não teve conclusão até o presente momento. Além disso, em janeiro de 2018, foi comprado um outro prédio que estava abandonado na Praia do Morro, para ser a nova sede. Foram investidos na ordem de R$2.230 milhões (dois milhões, duzentas e trinta mil reais).

O autor do projeto, vereador Rodrigo Borges, comentou sobre a importância da comissão e quais serão os objetivos, já que é um papel da Câmara Municipal fiscalizar e apurar as irregularidades que possam aparecer.

“Essa comissão vai servir pra dar transparência ao que foi feito com o dinheiro da venda do bem público. O antigo almoxarifado foi vendido com a finalidade de construir uma nova sede pra prefeitura, inicialmente a obra começou no terreno na Rodovia Jones dos Santos Neves, só que hoje funciona como almoxarifado, depois teve uma compra de um prédio em péssimas condições na Praia do Morro sob a mesma finalidade”, relatou o vereador.

Que continuou. “Queremos inicialmente fiscalizar o que foi feito com o recurso da venda e se teve algum desvio de finalidade. Até pra dar resposta à sociedade. É o papel da Câmara fiscalizar e apurar alguma irregularidade”.

Agora que foi aprovada e criada a comissão, o próximo passo é a Câmara escolher os membros integrantes que irão tratar das investigações sobre o caso. Curiosamente, na tarde de ontem a Prefeitura Municipal de Guarapari abriu uma licitação visando adquirir pisos e rodapés para a nova sede administrativa, que se encontrava com obras paradas desde 2012.