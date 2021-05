Alguns usuários da GoIn Fibra, provedor de internet muito utilizado em Guarapari, entraram em contato com o Portal 27 para relatar as diversas quedas de rede que estão tendo desde a tarde de ontem e continuam sofrendo até agora, mesmo com a informação da empresa de ter resolvido o problema.

O problema, que começou por volta das 14h desta terça-feira (18), prosseguiu durante a tarde toda daquele dia, se estendendo também para a manhã e tarde de hoje. Nas redes sociais, usuários do provedor reclamaram da instabilidade em diversos bairros, como Meaípe, Muquiçaba, Praia do Morro e outros, demonstrando que foi um problema geral. Os usuários chegaram a ir até a empresa em busca de explicações, sem sucesso.

Explicações. Nesta manhã, contatamos a empresa GoIn Fibra para pedir explicações sobre o ocorrido, e foi explicado que o problema já foi normalizado e as instabilidades resolvidas, entregando o serviço em completa estabilidade. No entanto, ainda nesta tarde foram registradas mais reclamações sobre a instabilidade.

Confira a nota completa abaixo:

“A situação já foi normalizada ontem no fim da tarde e hoje de manhã finalizamos a última instabilidade: no servidor (link) do Google. Ou seja, no momento, nosso serviço está plenamente estável.”