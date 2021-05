A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 47,5 Kg de pasta base e 5kg cloridrato de cocaína, no fim a tarde desta terça-feira (18), em Guarapari (ES).

Policiais do Comando de Operações Especiais da PRF fiscalizavam no km 347 da BR-101, quando abordaram uma VW/Parati com placas de Campo Grande (MS). Durante a abordagem, o motorista de 44 anos demonstrou nervosismo, levantando suspeitas da equipe.

Teto. Após uma busca minuciosa no veículo, os policiais encontraram 51 tabletes escondidos no forro do teto do veículo, totalizando 47,5 Kg de pasta base e 5 Kg de cloridrato de cocaína. O motorista declarou ter recebido o carro em Campo Grande (MS) e que o destino da droga seria em Vitória (ES). Pelo transporte disse que receberia R $10.000,00.

O condutor foi preso e encaminhado, junto com as drogas e o automóvel, para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari/ES.

Foragido da justiça. Ainda em outra operação, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve, na tarde de ontem (18), um foragido da justiça, na BR 101.

Durante fiscalização no Km 346, em Guarapari/ES, Agentes da PRF abordaram um veículo Peugeot/206, com um ocupante. Após consultas aos sistemas, foi constatado que existia um mandado de prisão em seu desfavor, expedido pela 3ª Vara de Família da comarca de Campo Grande/MS, em 03/05/2021.

A ocorrência foi encaminhada para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Guarapari/ES.