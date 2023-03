A Câmara Municipal de Guarapari realizará, nesta terça-feira (07/03) uma sessão ordinária de cunho solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A solenidade será realizada às 15h, no Plenário Ewerson de Abreu Sodré, na sede da Casa de Leis.

Segundo a Câmara, neste ano serão homenageadas mulheres que trabalham em prol da comunidade e se destacam por prestar relevantes serviços ao município de Guarapari, que atuam em diferentes setores da sociedade. São mulheres guerreiras, que dedicam suas vidas em prol da população.

Conheça um pouco mais sobre a história do Dia Internacional da Mulher

O Dia Internacional da Mulher é comemorado anualmente no dia 8 de março e é uma data importante para celebrar as conquistas das mulheres ao longo da história e para destacar as desigualdades e lutas que ainda existem para alcançar a igualdade de gênero. A origem da data remonta ao início do século XX, quando mulheres em todo o mundo começaram a lutar por melhores condições de trabalho, direito ao voto e igualdade salarial. Em 1910, a Conferência Internacional das Mulheres decidiu estabelecer o Dia Internacional da Mulher, para que as mulheres pudessem se unir e lutar juntas por seus direitos.

Desde então, o dia 8 de março se tornou uma data emblemática para as mulheres em todo o mundo. É um dia para celebrar as conquistas das mulheres em todas as áreas, incluindo política, negócios, ciência e cultura. É também uma oportunidade para lembrar as desigualdades que ainda existem e para reforçar o compromisso de trabalhar pela igualdade de gênero.

No Brasil, o Dia Internacional da Mulher é reconhecido como um feriado nacional desde 2015. É uma oportunidade para destacar a importância das mulheres na sociedade e reconhecer as desigualdades que ainda enfrentam. É um dia para honrar as mulheres que lutaram e continuam lutando por seus direitos e para lembrar que a luta pela igualdade de gênero não termina no dia 8 de março, mas deve continuar ao longo do ano e por muitos anos vindouros.