Na última semana foi realizada a reunião do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), com os pais dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental da Escola Professora Maria Marta Dalla situada no município de Guarapari. A reunião foi ministrada pelo Sargento Guilherme, instrutor do Proerd.

O Sargento apresentou aos pais a metodologia e funcionamento do Programa, bem como os preparativos para a organização das turmas para o curso, que se iniciará na próxima terça-feira (07).

Neste semestre as escolas Professora Maria Marta Dala Huarcaya, Florisbela Lino Bandeira, Adalgiza Fernandes Marvilla e Lúcio Rocha de Almeida serão contempladas com o programa, ao todo 294 alunos do 5° ano serão atendidos.

Para o Tenente Coronel Emerson Caus, comandante do 10º Batalhão “o PROERD é um programa de muita importância pois orienta de forma lúdica prevenindo as nossas crianças contra o uso de álcool e drogas, investindo assim em uma sociedade com menos violência mais segurança e oportunidade para nossos jovens”.