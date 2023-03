No primeiro Carnaval após a pandemia, além de moradores, milhares de foliões e turistas lotaram as cidades litorâneas do Espírito Santo para curtir a festa entre os dias 18 e 22 de fevereiro. A estimativa da Cesan é que a população nesses municípios triplicou nesses dias e para atender a todo esse público, além dos moradores das 53 cidades onde a Empresa atua, foram produzidos 3,1 bilhões de litros de água.

O presidente da companhia, Munir Abud de Oliveira, falou sobre o desempenho histórico na prestação de serviços de abastecimento de água no Carnaval. “Acompanhei de perto e agradeço o envolvimento e o trabalho das equipes operacionais da Cesan, que se desdobraram mesmo nas madrugadas para prestar o melhor serviço de abastecimento de água já realizado pela Empresa nesse período”, comemora.

Segundo o diretor Operacional da Cesan, Thiago Furtado, alguns problemas ocorreram, mas foram prontamente solucionados pelas equipes de plantão. “Quando falamos em produção de água, nos referimos a grandes infraestruturas compostas de sistemas de captação de água nos mananciais, 91 estações de tratamento, 422 estações de bombeamento, 266 reservatórios de grande porte, além de mais de nove milhões de metros de redes de água. É natural em sistemas dessa complexidade ter intercorrências que afetem o fornecimento de água, mas reforçamos as equipes de plantão para dar agilidade no atendimento no período de Carnaval e garantir o abastecimento”, explica.

A média anual de consumo de água nos municípios atendidos pela Cesan é de 160 litros por dia por habitante. Somente para as cidades litorâneas de Guarapari, Piúma, Anchieta, Aracruz, Conceição da Barra e Presidente Kennedy, a empresa produziu 269,7 milhões de litros de água no período de Carnaval, o que permite uma estimativa de público de cerca de 400 mil pessoas nessas cidades.

Para a Grande Vitória, região mais populosa do Estado, que integra os municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana, foram produzidos 2,6 bilhões de litros de água. O que daria para encher mais de mil piscinas olímpicas, atendendo a uma população estimada de 1,8 milhão de pessoas.

Ao todo, nas cidades litorâneas e na região da Grande Vitória, as equipes da Cesan atenderam a 1.212 chamados para verificação do abastecimento de água no período de Carnaval. Se considerarmos a soma de uma população de mais de dois milhões de pessoas nessas cidades, o índice de reclamações representou 0,06% da população atestando o marco histórico para a Companhia na qualidade da prestação do serviço de abastecimento de água.