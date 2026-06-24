Câmeras flagram mulher usando fezes para vandalizar a “Casa Bolsonaro” no ES

Uma mulher foi flagrada pelo circuito interno de segurança em dois episódios distintos de vandalismo contra a “Casa Bolsonaro”, espaço localizado na Rua Fortunato Ramos que reúne apoiadores do ex-presidente e sedia atividades do mandato do vereador Armandinho Fontoura (PL). De acordo com o parlamentar, a fachada do imóvel já havia sofrido ações de vandalismo anteriormente, que foram limpas por ele e sua equipe. No entanto, o monitoramento registrou novas ocorrências nas noites de 13 e 20 de junho de 2026. O modus operandi consistiu na utilização de fezes para atingir uma imagem de Jair Bolsonaro instalada na fachada do espaço conservador.

A suspeita já foi devidamente identificada pelas autoridades, e o seu endereço residencial é de conhecimento das equipes que acompanham o caso. Ela possui o hábito de caminhar com um cachorro no período noturno. Todas as filmagens registradas foram entregues à polícia acompanhadas de uma denúncia formal.

O vereador Armandinho Fontoura repudiou o teor ideológico do ato, afirmando que os ataques recorrentes foram motivados exclusivamente por intolerância e divergências políticas. Ele informou que apresentará uma representação judicial formal para responsabilizar a autora civil e criminalmente, buscando a punição máxima permitida pelas medidas judiciais cabíveis. Os vídeos das duas ocorrências servirão como o principal conjunto de provas materiais.

Caso a conduta da suspeita seja enquadrada pelas autoridades como pichação ou outro meio de conspurcação de edificação urbana, conforme estabelece o artigo 65 da Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), ela poderá enfrentar consequências pesadas, incluindo pena de detenção de três meses a um ano, além de multa. A eventual responsabilização criminal dependerá agora do andamento do inquérito instaurado pela Polícia Civil e da análise técnica do Ministério Público e do Poder Judiciário capixaba.