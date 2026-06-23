Emoção e talento: Guarapari recebe mais de 700 estudantes-atletas para as finais estaduais dos Jogos Escolares

A cidade de Guarapari tornou-se o centro do esporte escolar capixaba: nesta segunda-feira (22), o Sesc de Guarapari sediou a cerimônia de abertura da etapa final estadual infantil dos Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES). O evento reuniu estudantes-atletas, professores, dirigentes e autoridades, dando o pontapé inicial a um dos momentos mais aguardados do torneio.

As disputas oficiais nas modalidades coletivas de basquete, futsal, handebol e vôlei começam nesta terça-feira (23) e se estendem até sábado (27), envolvendo atletas da categoria infantil, com idade de 12 a 14 anos. Ao todo, 768 estudantes de 45 escolas, representando 29 municípios capixabas, estão distribuídos em 64 equipes. Eles buscam não apenas os títulos estaduais, mas também a classificação para as fases nacionais da competição.

Os participantes garantiram o direito de competir em Guarapari após se sagrarem campeões das oito regionais da competição, realizadas entre os meses de maio e junho nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Guaçuí, Itarana, Linhares, Marechal Floriano, Nova Venécia, São Mateus e Vitória. O clima da abertura foi marcado por grande celebração e integração.

A intensa programação de jogos diários continuará movimentando o Sesc de Guarapari. Após o encerramento da categoria infantil, o calendário prevê, a partir da próxima segunda-feira (29), o início da disputa da categoria juvenil, destinada a estudantes de 15 a 17 anos, que ocorrerá no mesmo local.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, Paulo Marcos Lemos, destacou a relevância do evento:

“É uma alegria enorme ver o Sesc de Guarapari cheio de jovens atletas, representando tantos municípios e escolas do nosso Estado. A cerimônia de abertura simboliza muito mais do que o início de uma competição: ela celebra o esporte como ferramenta de educação e formação de valores. Desejo muito sucesso a todos nesta fase decisiva dos Jogos Escolares. Que cada estudante aproveite essa experiência, respeite seus adversários e dê o seu melhor em quadra. Independentemente dos resultados, todos já são vencedores por chegarem até aqui representando suas escolas e seus municípios.”

Modalidades individuais e fases nacionais. Além dos esportes coletivos, os JEES 2026 englobam 16 modalidades individuais realizadas em etapas únicas entre maio e julho. Até o momento, já ocorreram as disputas de ciclismo, ginástica artística, ginástica rítmica, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, wrestling e xadrez. O próximo esporte da lista será o badminton, programado para o próximo domingo (28).

Os grandes campeões estaduais carimbarão o passaporte para representar o Espírito Santo nacionalmente. Os vencedores da categoria infantil disputarão os Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s) em setembro, em Brasília (DF). Já os campeões da categoria juvenil asseguram vaga nos Jogos da Juventude, que serão realizados entre outubro e novembro, em Foz do Iguaçu (PR).

Sobre os Jogos Escolares. Promovidos pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), os JEES buscam aumentar a participação de jovens em atividades esportivas em instituições públicas e privadas, além de promover a ampla mobilização da juventude estudantil capixaba em torno do esporte. A competição tem finalidade educativa, visando a identificar talentos e contribuir para o desenvolvimento integral do aluno como ser social, autônomo, democrático e participante, estimulando a cidadania.