Mensagem “Deus está nesse lugar” em parede resiste a incêndio que destruiu galpão do TJES na Serra

Uma mensagem escrita em uma parede chamou a atenção de funcionários e populares que acompanharam o rescaldo do grave incêndio que atingiu o galpão do Arquivo Público do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), nesta terça-feira (21). A inscrição “Deus está nesse lugar”, localizada na área da copa dos funcionários, permaneceu perfeitamente visível e o cômodo ficou intacto, apesar da grande proporção do fogo que destruiu a estrutura ao redor.

A despeito da preservação do cômodo, o sinistro causou danos significativos ao acervo documental do Judiciário estadual. Conforme detalhado pelo secretário-geral do TJES, Anselmo Laranja, em coletiva de imprensa realizada na tarde de terça-feira, o incêndio consumiu cerca de 2,1 milhões de processos arquivados no local, o que representa aproximadamente 50% de todo o acervo mantido na unidade.

O secretário-geral ressaltou, contudo, que todos os processos atingidos já estavam definitivamente encerrados. Ele ponderou ainda que uma parcela dos documentos destruídos já contava com cópias digitalizadas e outra parte já se encontrava apta para descarte nos termos da legislação.

Além do acervo documental, as chamas atingiram um galpão anexo e o entorno do prédio, onde ficavam armazenados 10,7 mil bens inservíveis — materiais e equipamentos recolhidos após o período de obsolescência que seriam destinados a leilão público, avaliados em cerca de R$ 1 milhão.

Em resposta imediata à ocorrência, o TJES anunciou a criação do Comitê de Articulação Emergencial. Composto por magistrados e gestores de setores estratégicos, o grupo ficará encarregado de coordenar ações para mitigar os impactos do sinistro, monitorar eventuais riscos à continuidade dos serviços da Justiça e acompanhar as investigações conduzidas pelo Corpo de Bombeiros e pelas autoridades policiais.