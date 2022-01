Um vídeo que circulou nas redes sociais na tarde de hoje e mostrou um terrível acidente em Capitólio (MG), a cerca de 300 km de Belo Horizonte e que deixou ao menos cinco mortos. Eles foram vítimas de um grande deslizamento de uma rocha no Lago de Furnas.

Segundo o G1, a rocha atingiu três embarcações, com pelo menos 34 pessoas, neste sábado (8). Bombeiros de MG confirmam 6 mortos em queda de paredão e buscam 20 desaparecidos. A região de Capitólio e outras cidades banhadas pelo Lago de Furnas, é bastante procurada por turistas por sua beleza natural.

Assim como outras partes do estado, a região tem sido atingida pelas chuvas recentes: na sexta-feira (7), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido um alerta de chuvas intensas, que durariam até a manhã deste sábado.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas, Pedro Aihara, explicou que a formação rochosa do local e as chuvas na região facilitaram para que o deslizamento ocorresse – e que a forma como a rocha caiu agravou a situação.

“A gente tem uma formação rochosa que é basicamente composta por rochas sedimentares, então são rochas que naturalmente têm uma resistência muito menor à atuação dos ventos, da água, dos elementos naturais que atuam sobre a região”, explicou Aihara.