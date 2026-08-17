Guarapari abre credenciamento gratuito para ambulantes atuarem no Festival do Arrocha 2026

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Integração da Cidade (SEMIC), iniciou nesta segunda-feira (17) o credenciamento para comerciantes ambulantes interessados em atuar no Festival do Arrocha 2026. O evento será realizado nos dias 28 e 29 de agosto no trecho da Avenida Paris, próximo ao JB Material de Construção.

O procedimento é inteiramente gratuito e voltado de forma exclusiva a profissionais de alimentos e bebidas. O prazo para entrega dos documentos encerra-se às 12h do dia 28 de agosto.

Procedimento de inscrição e regras de seleção

Os candidatos devem comparecer presencialmente à sede da SEMIC, situada no Centro Administrativo Benedito Lyra (Avenida Paris, nº 680, Praia do Morro), durante o horário de expediente. É necessário entregar a documentação completa exigida pelo Edital SEMIC nº 003/2026 dentro de um envelope fechado.

Devido às limitações de espaço físico da área do evento, o número de credenciamentos será restrito. Caso o total de inscritos habilitados ultrapasse a capacidade operacional estipulada, o critério de desempate e contemplação observará rigorosamente a ordem cronológica do protocolo das inscrições.

Exigências e vedações do edital

Para participar, o ambulante deve obrigatoriamente operar com carrinho próprio. O edital estabelece proibições estritas quanto à infraestrutura e segurança do local:

Proibição de equipamentos a gás: É vedada a utilização ou presença de botijão, cilindro ou recipiente de GLP (ou qualquer gás combustível), mesmo que vazio ou desconectado.

Estruturas não permitidas: Não será autorizada a instalação ou operação de food trucks, trailers, reboques, barracas, tendas ou estruturas similares.

As normas e exigências completas constam no Edital SEMIC nº 003/2026, disponível no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo.

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