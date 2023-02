“Ô abre alas que eu quero passar”. Com tradicionais marchinhas e atrações para toda a família, cerveja artesanal dos mais variados tipos e quitutes dos principais botecos da cidade, começa na próxima sexta-feira (17) e segue até a terça-feira de Carnaval (21), na Praça da Cultura, o Festival Gastronômico e Cultural de Santa Teresa – “Santo Boteco”.

Com entrada gratuita, o “Santo Boteco” vem para reunir, em um só lugar, empreendedores da agroindústria artesanal da Região dos Imigrantes, das cervejarias artesanais e dos botecos da região, do artesanato, além de muita folia para agitar quem passar pelo local.

Um dos destaques fica para o espaço fogo de chão, em que o Costelitos vai assar costela no fogo de chão. Além disso, no cardápio também terá rabada defumada, embutidos suínos, bolinhos para atender os mais variados gostos e muitas outras delícias. Já a folia fica por conta do Bloco Sujo, Banda Folia, Máfia do Samba, Afro Kizumba, Sambanejo, Clube do Vinil, Marcos Bifão, Renato Sabaini, Son Teago, fechando com Derengo’s.

Para o secretário de Turismo e Cultura de Santa Teresa, Rodrigo Brito, o “Santo Boteco” vem para reunir a família que deseja celebrar o Carnaval de marchinhas na terra dos colibris. “Vamos reunir os melhores botecos e mostrar que Santa Teresa vai muito além das massas. Vem provar com a gente”, convida o anfitrião do evento.

O diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado, Alberto Farias Gavini Filho, destacou que o Festival Gastronômico de Santa Teresa é mais uma ação apoiada pelo Governo do Estado, que tem a finalidade de contribuir para o crescimento do empreendedor capixaba. “Esse festival gastronômico é uma vitrine para o empreendedor que pode divulgar e vender seus produtos, gerando renda”, destacou Alberto Gavini.

O “Santo Boteco” conta com o apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), do Serviço Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo (Sebrae-ES) e da Prefeitura de Santa Teresa. Os organizadores do festival são o Instituto Panela de Barro e o Região dos Imigrantes Convention & Visitors Bureau.

Serviço: Festival Gastronômico e Cultural de Santa Teresa – “Santo Boteco”

Data: 17 a 21 de fevereiro de 2023

Local: praça da Cultura, Santa Teresa – Espírito Santo

Participação: botecos da cidade, cervejas artesanais da região, agroindústria artesanal e arte da Região dos Imigrantes.

Confira a Programação:

17/02 – SEXTA-FEIRA

17h – Marchinha com Banda Folia

19h – Som com Clube do Vinil

18/01 – SÁBADO

13h – Show com Máfia do Samba

17h – Marchinha com Banda Folia

19h – Marcos Bifão Acústico (Brasileiras/Pop Rock)

21h – Som com Clube do Vinil

19/01 – DOMINGO

10h – Matinê com a criançada

13h – Show com Samba Choro

17h – Marchinha com Banda Folia

19h – Renato Sabaini música brasileira e bossa nova

21h – Som com Clube do Vinil

20/01 – SEGUNDA-FEIRA

15h – Show com Bloco Afro Kizomba

17h – Marchinha com Banda Folia

19h – Son Teago Acústico

21h – Som com Clube do Vinil

21/01 – TERÇA-FEIRA

11h – Marchinha com Banda Folia

12h – Som com Clube do Vinil

14h – Show com Derengo’s