Moradores e turistas de Meaípe em Guarapari, vão se deparar com uma nova paisagem a partir do próximo dia 13 de fevereiro. A tão esperada obra de revitalização e engorda da orla da praia, idealizada pelo Governo do Estado do Espírito Santo através do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), e realizada pelo Consórcio Meaípe dá mais um passo importante ao iniciar as próximas etapas, após a restrição imposta pelo IEMA ter sido levantada no último dia 27 de janeiro.

Tubulação. A tubulação de recalque com extensão de 600 metros já está pronta e posicionada na região da praia em frente ao P12. Nas próximas semanas, dependendo das condições climáticas, a tubulação será posicionada dentro mar para, em conjunto com a draga, iniciar o processo de engorda da faixa de areia.

“Até o início desse processo, os moradores e turistas vão se deparar com a tubulação na praia, ocupando a extensão de 600 metros. Para o feriado que se aproxima do Carnaval, caso necessário, alguns pontos da faixa de areia próximo do P12 serão isolados para segurança dos munícipes, explica Vinicius Delfim, Gerente de Contratos da Jan De Nul do Brasil, uma das empresas participantes do Consórcio Meaípe.

Além disso, começa uma movimentação de caminhões e containers para a construção dos dois enrocamentos – uma guia corrente ao norte e um quebra-mar ao sul da praia de Meaípe. A logística está sendo pensada para que os trabalhos interfiram o menos possível na área de movimento de turistas.

Alargamento da faixa de praia de 50m a 80m. Com a execução da obra do engordamento artificial, a previsão é de um alargamento da faixa de praia de 50m a 80m de extensão entre a atual calçada e o mar. Para isso, serão utilizados aproximadamente 1,2 milhão de m³ de areia. “Essa obra aqui é um ganho para todos aqui de nossa cidade. A gente precisa muito dessa obra, mesmo que nesta temporada algumas restrições de segurança sejam necessárias. Afinal somos uma vila que vive de turismo e essa obra é um ganho para todos aqui”, diz Vinícius Brina Gramisceli, Presidente da Associação de Moradores e Comerciantes de Meaípe.