A Escola de Samba Unidos de Barreiros, que tem sede no bairro São Cristóvão, em Vitória, será a sexta escola a desfilar na Avenida do Sambão do Povo, na próxima sexta-feira(02). Integrante do Grupo A, a agremiação levará para a avenida o enredo “Guarapari, O Paraíso É Aqui”, uma homenagem a cidade de Guarapari, município rico em turismo, cultura, lendas, histórias de lutas e gastronomia.

A cidade, um dos berços históricos do estado, atravessou épocas distintas, sempre demonstrando a sua força ao longo dos tempos. Pelo manto da catequese e da fraternidade, com a vinda de índios de outras tribos, tornou a aldeia mais próspera, assim surgiu Guarapari, na sombra da fé, do sentimento e do amor ao próximo.

A Unidos de Barreiros vai propor um carnaval mágico, buscando inspiração no enredo de 2009. “Nossa homenageada se torna, neste carnaval, a personagem principal do nosso desfile, buscando histórias de fé e encantamentos, assim como várias cidades capixabas, têm origem indígena.” disse o autor do enredo Cleber da Conceição.

Por uma noite Barreiros será Guarapari e em vermelho e branco, a escola vai desfilar com 900 componentes, 16 alas, 2 carros alegóricos e 1 tripé.

Com o objetivo de ir para o grupo especial, a escola vem preparando um lindo desfile. “O público do Sambão do Povo pode esperar um um grande desfile e um grande carnaval”, disse a rainha de bateria Taty Anna Neves.

Unidos de Barreiros

Cores da escola: branco e vermelho;

Ano de Fundação: 1972;

Títulos conquistados: 02

Sede: Bairro São Cristóvão.

Samba enredo:

Abençoado

Santuário De Beleza Natural, Divinal

Cidade-Saúde

Mostrando Ao Mundo Seu Valor Medicinal

Lá Vou Eu Vestindo A Minha Fantasia

No Doce Canto Da Sereia

Que Encanta Em Noites De Lua Cheia

E O Pássaro Guará

Maravilhas Desse Mar

Colorido Que Fascina

A Aquarela Do Lugar

No Balanço Da Canoa – Vou Remar

Vai Ter Peixe Na Lagoa – Ô Bá Ô Bá

Eu Vou Que Vou Nessa Lenda De Mãe Bá

A Onda Me Levou

De Vermelho E Branco, Que Alegria

Quanta Emoção

Nas Tardes Do Siribeira

No Dino, Na Castanheira…

Ouvindo Uma Linda Canção

Na Festa Da Padroeira Senhora Da Conceição

Da Cidade Do Meu Coração

Sonhar É Viver, Amor

O Paraíso É Aqui

Curtindo O Sol, O Mar E A Natureza

Barreiros Hoje É Guarapari.