A vereadora Rosana Pinheiro, de Guarapari, conversou com a reportagem do Portal27 sobre sua trajetória na política e os desafios enfrentados por mulheres na atividade. Rosana, que é bacharel em Direito e especialista em Direito do Consumidor, é casada e tem uma filha. Ela é cristã atuante e participa de diversos projetos sociais, como o Somar+ voltado a doação de sangue junto ao HEMOES e o Sou mais Mulher, que é voltado para dar apoio às mulheres.

Atualmente, Rosana é presidente da Comissão dos direitos da Mulher na Câmara Municipal e é relatora da Comissão Antidrogas. Ela tem uma trajetória na vida pública, onde foi servidora no cargo de Escrevente Juramentada do Poder Judiciário; foi servidora da Assembleia Legislativa do Espírito Santo por 11 anos, onde atuou na Comissão de Justiça, em CPIs e na Diretoria das Comissões; e serviu no executivo municipal no cargo de Diretora do Procon e Subsecretária da Secretaria de Assistência Social.

“Estar na política é desafiador, principalmente pra nós mulheres, que desempenhamos vários papéis ao mesmo tempo: mães, esposas, donas de casa, profissionais de diversas áreas”, disse ela.

Rosana contou que foi convidada várias vezes para ingressar na política, mas sempre recusou por conta de sua fé. Ela cresceu ouvindo seu pai dizer que política não era para mulheres cristãs. “No entanto, o que me fez abrir os olhos, foi quando um amigo que é sacerdote me fez entender que o cristão precisa estar inserido sim na política”, explicou.

A partir desse entendimento, Rosana decidiu se candidatar a vereadora e foi eleita em 2020. Ela destacou que a política é um meio importante para ajudar a sociedade e que os cristãos precisam estar envolvidos para transformá-la. “É possível manter seus valores e a confiança das pessoas com muita transparência e mantendo perto pessoas de mesmos valores”, afirmou.

Rosana também falou sobre a importância da união entre cristãos, independente de denominações religiosas. “Não dá para nós cristãos caminharmos separados, caso contrário, seria como ovelhas que optam por andar com os lobos que as devorarão”, disse.

A vereadora destacou que o seu trabalho na Câmara Municipal é baseado na lei e na justiça, independente de opção política. Ela também falou sobre a importância de ouvir a população e buscar melhorias para o município. “É um trabalho longo, de doação e que muitas vezes exige abdicação de certos momentos de vida, mas que não muda quem eu sou”, afirmou.

Rosana concluiu a entrevista com uma frase de Michele Obama: “Não há limite para o que nós, como mulheres, podemos realizar, seja na política ou em outras áreas”.