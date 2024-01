A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), anunciou nesta sexta-feira (26) a abertura dos Editais para credenciamento de blocos de rua e escolas de samba interessados em desfilar no Carnaval 2024. Os desfiles estão programados para ocorrer entre os dias 10 e 13 de fevereiro, prometendo agitar as principais avenidas da cidade.

Credenciamento. Serão selecionados 10 blocos de rua e até três escolas de samba para participarem do Carnaval deste ano. Os blocos terão seus desfiles nas avenidas Joaquim da Silva Lima, no Centro, e Beira Mar, na Praia do Morro, enquanto as escolas de samba se apresentarão na Joaquim da Silva Lima, no Centro.

Os interessados deverão protocolar o credenciamento, conforme os Editais disponíveis no site da Prefeitura, junto ao Protocolo Geral da Prefeitura, localizado na Rua Alencar Moraes de Resende, nº100, Jardim Boa Vista. O prazo para credenciamento é de 26 a 29 de janeiro, das 08h30 às 17h30.

Apoio Financeiro. A Prefeitura irá conceder apoio financeiro exclusivamente para as apresentações artísticas e culturais dos blocos e escolas selecionados. Cada bloco de rua credenciado receberá um valor de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), repassado em fevereiro de 2024. Já as escolas de samba receberão o apoio financeiro de R$100.000,00 (cem mil reais), também em uma única parcela, no mesmo período.

Resultados. Os resultados serão divulgados até o dia 06 de fevereiro de 2024, no Diário Oficial dos Municípios/ES e no site oficial da Prefeitura. Após a divulgação, será aberto o prazo para interposição de recursos.

Mais Informações. Para obter mais informações sobre o processo de credenciamento e os critérios de participação, os interessados podem acessar os Editais clicando aqui.

Serviço:

Credenciamento de blocos de rua e escolas de samba – Carnaval 2024

Data: 26 a 29 de janeiro, das 08h30 às 17h30.

Local: Protocolo Geral da Prefeitura, localizado na Rua Alencar Moraes de Resende, nº100, Jardim Boa Vista.