A animação do Carnaval está prestes a invadir o Mex, que irá oferecer aos foliões cinco dias de festa com muita música. Com uma mistura de estilos e participação do Bloco Papadéfus, a casa promete levar momentos inesquecíveis aos seus frequentadores. Os ingressos já estão à venda pelo site, clicando aqui.

Carnaval. A folia terá início na próxima sexta-feira (09) e vai até a terça (13). No primeiro dia de festa, os holofotes estarão voltados para shows de Rômulo Aranttes, que leva o sertanejo universitário ao palco, Elias Miúdo, com samba e pagode, além do Bloco Papadéfus e Dj Big.

Confira a programação completa do Carnaval no Mex:

09/02 – Sexta-feira

Rômulo Aranttes (Sertanejo Universitário)

Elias Miúdo (Samba e Pagode)

Bloco Papadéfus

Dj Big (Funk e Eletrônico)

10/02 – Sábado

SambAdm (Samba e Pagode)

Léo Mai (Axé, Piseiro, Swingueira)

Dj Big (Funk e Eletrônico)

11/02 – Domingo

Simplicidade do Samba (Samba E Pagode)

Mateus Matos e Murilo (Sertanejo Universitário)

Bloco Papadéfus

Dj Big (Funk e eletrônico)

12/02 – Segunda-feira

Pedro & Lucas (Sertanejo Universitário)

Frazão (Samba e Pagode)

Bloco Papadéfus

Dj Big (Funk e Eletrônico)

13/02 – Terça-feira

Felipe Brava (Sertanejo Universitário)

Grupo Freelance (Samba e Pagode)

Dj Big (Funk e eletrônico)

Serviço

Mex Guarapari – Carnaval 2024

Data: de 09 a 13 de fevereiro

Local: Av. Atenas, 134, Praia do Morro – Guarapari

Ingressos: clique aqui