Um grave acidente com várias mortes nesta manhã na BR-101 no Espírito Santo. O acidente aconteceu em Sooretama no km 349 entre um carro de passeio e um cavalo trator com semirreboque. A colisão aconteceu por volta das 6h20 e a forma como aconteceu o acidente ainda é desconhecida.

Segundo as primeiras informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal, cinco vítimas estavam no carro e vieram a óbito no local do acidente. Uma outra vítima que seria uma criança, foi levada em estado grave para um hospital da região, mas morreu após dar entrada na unidade. O motorista do cavalo trator não teve ferimentos.

As vítimas e a origem do carro e do caminhão ainda não foram divulgadas. O trânsito está fluindo em pare e siga e foi liberado o sentido norte. A carreta ainda não foi retirada da pista no sentido sul.