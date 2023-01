Um vídeo mostra como foi o acidente que vitimou uma família inteira na manhã de hoje (15), na região de Sooretama, no norte do Estado. O vídeo é uma câmera de segurança do próprio caminhão e mostra que o carro troca de pista e avança na contramão, indo bater diretamente na frente do caminhão.

O condutor carreta saiu ileso do acidente. Mas todos os integrantes da família que estavam no carro morreram. Eles estavam em um Vectra prata de Macaé (RJ). As vítimas foram identificadas como: Marcos Souza Santos (motorista), Juan Pedro dos Santos de 8 anos, Debora Vitoria dos Santos de 4 anos, João Victor dos Santos, 12 anos, Edinalva dos Santos Costa, de 36 anos, e uma criança na cadeirinha identificada como, Maria Luiza Santos, 1 ano e 4 meses. Veja o vídeo.