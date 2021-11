O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta quinta-feira (11), a instituição do Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES, vinculado à Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides). O sistema reúne e organiza as políticas públicas estaduais de educação profissional de níveis Técnico e Superior, além da pesquisa, extensão e inovação. O foco dos cursos será nas áreas STEAM – do inglês: Science (Ciências), Te chnology (Tecnologia), Enginee ring (Engenharia), Arts ( Artes) e Mathematics (Matemática) – motores econômicos para a indústria 4.0 e os desafios do futuro.

Além da estruturação de um sistema estadual integrado de Ensino Superior e Profissionalizante, com oferta gratuita de formação e capacitação aos cidadãos do Estado do Espírito Santo, foram anunciadas mil novas vagas de graduação e pós-graduação, por meio da criação da Universidade Aberta Capixaba (UnAC).

“Muitas pessoas não fazem curso superior, pois não têm oportunidades. A gente sabe que a educação abre portas. Sonho com um Estado mais igual em termos de oportunidades. Temos um País rico, mas desigual. Sonho com um Estado sem pobreza, sem ver pessoas passando necessidade. O Espírito Santo tem muitas coisas a apresentar, como o melhor Ensino Médio do País. Tenho plena convicção que é a educação que nos levará a ser um estado menos violento”, pontuou o governador.

Casagrande prosseguiu: “Temos que ganhar velocidade para recuperar o tempo perdido por conta da pandemia, que acabou tirando os alunos da sala de aula por mais de um ano e meio. Temos condições de avançar e gerar oportunidades para essa juventude. Temos 13,7% da população capixaba com curso superior e temos que avançar. Queremos um Estado rico e próspero para as pessoas”.