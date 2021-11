De autoria do presidente da Câmara, Davi Esmael (PSD), o projeto foi aprovado por 9 votos a favor e 2 contrários. O vereador declarou à imprensa que o programa servirá como “política complementar” às que tratam do tema de gravidez precoce.

Medidas. Com poucos detalhes e sem muita especificidade, o texto define 4 medidas para o desenvolvimento do programa nas escolas públicas municipais. Os artigos não tratam os métodos de prevenção contemplados pelo programa, tampouco fazem menção à abstinência sexual, apesar da ideia ser defendida pelo autor do projeto.