Mais um crime que mostra a realidade da violência em Guarapari. O empresário Thiago Nossa, que foi baleado na manhã de hoje (11) no bairro Aeroporto, não resistiu e veio a óbito.

De acordo com as informações até o momento, ele foi baleado dentro do seu escritório por homens que teriam invadido o local atirando. Pelo menos quatro tiros acertaram Thiago. Ele foi socorrido pelo SAMU durante vários minutos não resistiu.

Thiago tinha uma empresa de construções e serviços na cidade que herdou do pai, que morreu após uma acidente de trabalho. Thiago também era sobrinho do ex-prefeito Orly Gomes.

A polícia ainda não tem pistas dos assassinos. Informações podem ser dadas pelo 190 ou pelo 181 ( Disque Denúncia).