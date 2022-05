O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta segunda-feira (02), a realização de mais dois grandes investimentos em Cachoeiro de Itapemirim, durante visita ao município. Casagrande assinou o convênio para início das obras de macrodrenagem na Avenida José Félix Cheim (Linha Vermelha), com investimento de R$ 56 milhões. Além disso, o Governo do Estado vai repassar R$ 7,8 milhões para a construção do novo Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim.

“São anúncios importantíssimos para Cachoeiro de Itapemirim e região. Estamos fazendo o primeiro repasse para a construção do Hospital do Câncer, que será construído em frente ao Hospital Evangélico e contará com recursos estadual e federal. É muito bom saber que os moradores da região sul capixaba, que já têm um atendimento de qualidade no Evangélico, poderão contar daqui a algum tempo com um hospital especializado no tratamento de câncer. Este é mais um importante momento para o Sistema Único de Saúde”, afirmou o governador.

Em relação às obras de macrodrenagem, Casagrande destacou que, além do convênio assinado, a Ordem de Serviço para o início das intervenções já foi dada, assim como a garantia dos recursos para execução. “A ausência de investimentos em uma cidade grande igual a Cachoeiro de Itapemirim é um problema. A macrodrenagem da Linha Vermelha proporcionará uma melhora da qualidade de vida, dando mais segurança a grande parte dos moradores da cidade e mitigando o problema com os alagamentos naquela região”, completou.

Em coletiva de imprensa, o governador anunciou o repasse de R$ 7,8 milhões para a construção do novo Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim. O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) executará a edificação da nova unidade, fruto de convênio celebrado com o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa). O valor será investido na primeira fase da obra, que inclui drenagem, terraplanagem, estabilização geotécnica e contenção. A implantação do Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim contribuirá para regionalizar o atendimento de pacientes com câncer na região sul capixaba.

Macrodrenagem. As obras de macrodrenagem no município de Cachoeiro de Itapemirim contemplam a construção de macrodrenagem e reabilitação do pavimento da 1ª etapa da Avenida José Félix Cheim (Linha Vermelha, incluindo rua Etelvina Vivácqua e Esplanada (atrás da estação ferroviária), beneficiando cerca de 210 mil habitantes. O investimento é de aproximadamente R$ 56 milhões.

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Octavio Guimarães, reforça a importância de um serviço de macrodrenagem e manejo das águas pluviais em períodos de elevado índice pluviométrico. “É de extrema necessidade para as ruas e moradores dessas regiões afetadas pela água represada, que além de danificar as vias públicas, diminuem a mobilidade dos pedestres e veículos e ainda causam transtorno à população, que invariavelmente precisa abandonar as suas moradias”, pontuou.

A microdrenagem será executada com 1.529 metros de rede de drenagem e 12.033 metros de meio fio. Já a macrodrenagem, contempla 4.244 metros de rede de drenagem com 04 seções, 2.710 metros de rede de esgoto, 2.138 metros rede de água, 31.634 metros quadrados de pavimentação em concreto, 5.673 metros quadrados de pavimento em blocos retangular colorido, 4.624 metros quadrados de sinalização horizontal e mais quase 78 metros quadrados de sinalização vertical, além de paisagismo.

Também estiveram presentes a vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes; o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho; a deputada federal Norma Ayub; além dos deputados estaduais Coronel Alexandre Quintino e Luciano Machado.