Clima em agosto no ES: dias mais quentes, pouca chuva e baixa umidade do ar

O mês de agosto será marcado por dias de muito sol, tempo seco e temperaturas acima da média climatológica em todo o Espírito Santo. As condições do tempo serão diretamente influenciadas pelo fortalecimento do fenômeno El Niño, impulsionado pelo rápido aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial.

De acordo com a Climatempo, a expectativa é de que o fenômeno atinja seu pico de intensidade entre a primavera de 2026 e o início do verão 2026/2027, atingindo um patamar de forte a muito forte. Embora os efeitos mais intensos sejam esperados para a Região Sul do Brasil, os reflexos do aquecimento afetarão o Sudeste, incluindo o território capixaba.

Alerta para a baixa umidade do ar

Com a predominância de uma massa de ar quente e seco na Região Sudeste, os capixabas devem se preparar para dias consecutivos de céu aberto e redução drástica dos índices de umidade relativa do ar, principalmente nas cidades do interior.

A consultoria meteorológica alerta que, em determinados períodos do mês, os níveis de umidade podem registrar valores abaixo de 20%, o que exige atenção reforçada com a saúde.

Passagem de frentes frias e distribuição da chuva

Apesar do predomínio do tempo firme, o mês não será completamente isento de precipitações. A previsão aponta a passagem de duas frentes frias pela Região Sudeste ao longo de agosto: a primeira logo na primeira semana do mês e a segunda programada para o final do período.

A distribuição das chuvas, no entanto, será irregular no Espírito Santo: