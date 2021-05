O Governo do Estado vai ampliar o número das vagas no concurso público de oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). O anúncio foi feito nessa terça-feira (04) pelo governador Renato Casagrande, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais. O edital do concurso de 2018 da PMES será retificado, aumentando o número de vagas disponíveis para que todos os candidatos aprovados no Curso de Formação de Oficiais (CFO) sejam convocados.

É a segunda vez que será ampliada a quantidade de vagas do CFO. A primeira vez ocorreu em 2019, quando o concurso passou de 30 para 80 vagas. Os aprovados foram divididos em duas turmas de 40 alunos, uma que iniciou as atividades em outubro de 2020, e a outra com previsão para iniciar no último trimestre deste ano. Com a nova ampliação, 87 novos militares se tornarão Aspirantes a Oficial da Polícia Militar. Ainda não há previsão do início do curso dessa nova turma.

Em sua fala, o governador detalhou as ações para recomposição do efetivo militar. “Tomamos a decisão há alguns meses e quase que dobramos as vagas do concurso de praças da Polícia Militar. Inicialmente eram 250 vagas e contratamos 700 policiais militares, duas turmas de 350 policiais, sendo que uma turma está em formação. Agora, também vamos ampliar o número de vagas para oficiais. Inicialmente eram 30, passamos para 80 e agora vamos aproveitar todos os 167 aprovados no CFO”, disse.

Casagrande também falou sobre a importância das melhorias no aparato de segurança do Estado. “Isso mostra o compromisso em reestruturar nossas forças de segurança, tendo uma polícia mais organizada, mais estruturada, com um efetivo que vai se recuperando dentro do nosso governo. Estamos aumentando o efetivo da nossa Polícia Militar, da Civil, dos Bombeiros; comprando viaturas, investindo em tecnologia, em infraestrutura para entregar forças policiais mais organizadas para enfrentar a criminalidade”, afirmou o governador.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, agradeceu ao governador e destacou que muitos militares esperavam por esta notícia. “É um sentimento de muito prazer para, principalmente, praças que almejavam essa condição de oficial da Polícia Militar. E seria, pelo limite de idade, o último concurso deles. Então, o senhor levou uma alegria para muitos lares com essa notícia”, declarou.

Já o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, ressaltou a importância da ampliação. “O curso vai acrescentar mais oficiais no efetivo da Polícia Militar. Eles serão futuros tenentes que estarão em processos decisórios e fundamentais para a segurança pública”, contou.

Curso de Formação de Oficiais

O CFO tem previsão de duração de três anos, período no qual os alunos recebem ensino em nível de bacharelado e têm a oportunidade de adquirir conhecimentos de liderança, gestão, direito, segurança pública e defesa social.

Ao ingressarem no curso, os alunos recebem o título de Aluno Oficial primeiro ano e passam a pertencer ao quadro de Praça Especial da PMES. Ao final de três anos do curso de formação é declarado Aspirante a Oficial PM e, se aprovado no estágio probatório, promovido ao posto de 2º tenente PM.