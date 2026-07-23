Morre aos 33 anos o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta

O jornalismo capixaba está em luto. Morreu nesta terça-feira (23), aos 33 anos, o repórter Caíque Verli, profissional da TV Gazeta. O jornalista foi encontrado sem vida no apartamento onde morava, em Vitória, por amigos que chegaram a acionar uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Científica compareceu ao local e confirmou o óbito. As causas da morte estão sob investigação da Polícia Civil.

Trajetória no jornalismo

Natural da cidade de Carangola, em Minas Gerais, Caíque construiu sua formação acadêmica na Universidade Federal de Viçosa (UFV).

Sua trajetória no Espírito Santo começou ao participar da 17ª turma do prestigiado Curso de Residência da Rede Gazeta. Após a conclusão do programa, o profissional ingressou na equipe do veículo de comunicação, onde atuava no jornalismo diário.