O governador Renato Casagrande realizou uma coletiva de imprensa hoje e anunciou novas medidas restritivas afim de conter a transmissão da covid-19 no estado. A partir da próxima quinta-feira (18) todos os 78 municípios do Espírito Santo entrarão em quarentena por 14 dias.

Neste período, que vai do dia 18 ao dia 31, estarão sob efeito da quarentena o meio comercial e o meio social. Apenas serviços caracterizados como essenciais poderão funcionar, o governador também pediu para que a população se atente as medidas e restrinja os locais de circulação, como praias e regiões públicas.

Os municípios estarão suspensos dos efeitos do Mapa de Risco publicado na última sexta-feira e terão que adotar o risco extremo, onde precisarão aplicar todas as medidas restritivas previstas nos riscos baixo, moderado e alto.

Segundo o governador, o mundo vive uma guerra, e no Espírito Santo não é diferente. “Estamos enfrentando um ambiente de guerra mundial, este é o pior momento em 1 ano de pandemia, nós conseguimos segurar até certo ponto, mas o número de óbitos está crescendo”.

Ainda de acordo com Casagrande, a decretação da quarentena por 14 dias foi necessária visto que o estado está com uma ocupação de leitos de UTI acima de 90%, e mesmo com dinheiro, existe dificuldade para abrir novos.

“Somos o estado que mais abriu leitos de UTI per capita no país, iremos chegar a 900 leitos de UTI, porém temos limites, limites de profissionais, limites de equipamentos e limites de insumos. Mesmo com dinheiro nós não conseguimos abrir na velocidade que o vírus se transmite”.

Estão na lista de atividades essenciais:

Os serviços de assistência a saúde;

Serviços públicos considerados pela manifestação do Poder, Órgão ou Entidade;

Atividades industriais;

Assistência social e atendimento à população em vulnerabilidade;

Atividades de segurança pública e privada;

Atividades que envolvam produtos de saúde, higiene e gêneros alimentícios;

Atividades envolvendo equipamentos de infraestrutura, instalações e máquinas;

Atividades envolvendo insumos necessários aos serviços essenciais;

Comercialização de produtos e serviços de cuidados animais;

Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica;

Transporte público coletivo, táxi ou aplicativo para atendimento a serviços essenciais;

Casas de peças e oficinas de reparação;

Telecomunicações e internet;

Serviços funerários;

Agências bancárias, casas lotéricas e serviços postais;

Atividades da construção civil;

Atividades de petróleo, combustíveis e relacionados;

Serviços de distribuição de água;

Atividades de jornalismo e serviços de radiodifusão;

Serviços de limpeza urbana e coleta de lixo;

Hotéis, pousadas e afinas;

Atividades de igrejas e templos religiosos;

Atividades de pesca no mar;

Atividades de locação de veículos.

Estarão proibidas:

As reuniões;

Utilização de praças, parques e locais públicos;

Realização de atividades físicas coletivas;

Serviços que não se enquadrem nos essenciais;

Serviços de drive-thru e take away;

Atendimento presencial ao público;

Clubes e serviços de lazer;

Jogos e campeonatos de futebol;

Passe escolar agora fica suspenso por 14 dias;

Escolas terão que suspender o ensino presencial;

Cursos livres terão que suspender o ensino presencial.

Também foi anunciado que o estado irá garantir a circulação de 100% da frota do Transporte Coletivo, para impedir aglomerações.

Confira abaixo fotos com descrições completas das atividades essenciais e das medidas que deverão ser tomadas pelos municípios:

*A matéria segue sendo atualizada conforme novas informações forem divulgadas.