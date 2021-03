Na tarde desta terça-feira, o governador Renato Casagrande anunciou que o Espírito Santo irá entrar em quarentena por 14 dias a partir da próxima quinta-feira (18). Diante desta situação, a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Guarapari fez previsões negativas acerca do faturamento do comércio do município.

De acordo com Aguinaldo Ferreira, superintendente da CDL, a cidade já teve um ano de 2020 péssimo, com faturamento baixo e gastos das reservas de caixa que existiam, devido a isso, uma quarentena estabelecida agora iria agravar a situação pela qual os comerciantes passam, podendo resultar em mais demissões de funcionários.

“A CDL vê esse fechamento do comércio com muita preocupação, em 2020 tivemos um momento muito ruim para Guarapari. Os empresários que tinham reservas gastaram tudo, nós acreditávamos que poderíamos recuperar parte deste caixa, mas com esta quarentena a situação se intensifica”, relatou Aguinaldo.

Ainda segundo o superintendente, outro problema é que durante este tempo fechado o faturamento será zero, afetando na folha de pagamento dos trabalhadores.

“Em boa parte das empresas a folha de pagamento corresponde a 10% ou 20% do faturamento, com o comércio fechado o faturamento será zero, irá afetar o pagamento dos funcionários. As empresas já pegaram empréstimos durante o ano passado para pagar as contas, não conseguem pegar outra vez, é uma bola de neve”, disse o superintendente.

Por fim, Aguinaldo comentou sobre a prorrogação dos impostos estaduais que o governador deverá anunciar amanhã, porém disse que a situação não deve mudar muito.

“O governo disse que irá prorrogar os impostos estaduais, mas em algum momento nós precisaremos pagar. Compreendemos a situação que está acontecendo e devemos salvar vidas, mas temos dúvidas sobre a eficácia desta quarentena, a única certeza é que irá danificar a saúde financeira das empresas”, finalizou.