O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou, na manhã do último sábado (29), a Ordem de Serviço para as obras de infraestrutura do micropolo industrial de Piúma, na microrregião Litoral Sul. O empreendimento terá três quadras industriais, que poderão abrigar diversos tipos de atividades. O projeto situado às margens da Rodovia Jorge Feres inclui também áreas para abrigar atividades de interesse da municipalidade e para a instalação de equipamentos comunitários. O investimento total é de R$7,69 milhões.

“É uma alegria dar essa Ordem de Serviço para o micropolo industrial de Piúma, que vai receber toda a infraestrutura. Temos aqui empresas importantes que vão gerar renda e desenvolvimento. Na semana passada, publicamos o edital para obras do Contorno de Piúma, que vai organizar o trânsito e o fluxo de pessoas, ajudando o turismo em todo litoral sul capixaba. Temos projetos complementares em andamento para contratarmos as obras da orla de Piúma. Com esses investimentos, o município vai se desenvolver ainda mais”, afirmou o governador Casagrande.

Bastante emocionado, o prefeito Paulo Cola ressaltou que Piúma vive uma nova história e fez seus agradecimentos ao governador. “Esse recurso é muito importante para nossa cidade e estamos muito felizes. É praticamente 10% do orçamento que nós temos para fazer investimentos durante o ano. Por isso é muito bem-vindo. De vossa excelência nós esperamos muito, porque sabemos que o senhor tem coragem, hombridade, disposição, força de trabalho e sobretudo; gosta e ama o que faz. E o povo piumense deposita nas suas mãos toda a confiança”, disse o prefeito.

Ao todo, serão destinados 62.629,89 metros quadrados para quadras industriais, mais 6.026,28 metros quadrados nas quadras de utilização especial e 8.704,80 metros quadrados destinados ao uso público. O Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) também vai realizar a implantação de aproximadamente 1,7 quilômetros de pavimento intertravado, com pista de rolamento de 4 metros de largura, estacionamento e calçada.