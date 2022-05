O governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou, nesta sexta-feira (13), o início das obras de melhorias em escolas da Rede Estadual nos municípios de Vitória, Cariacica e Guarapari. Serão investidos mais de R$ 14 milhões nas intervenções em quatro unidades de ensino. “Hoje foi um dia totalmente dedicado aos investimentos na educação com assinatura de Ordens de Serviço para reforma e ampliação de unidades. É uma ação que temos realizado constantemente”, frisou Casagrande.

Durante as solenidades nos três municípios, o governador destacou as ações que vêm sendo desenvolvidas pelo Governo do Estado na área. “Abrimos cem escolas em Tempo Integral em pouco mais de três anos de governo, além disso estamos ajudando os municípios na abertura de vagas na educação em Tempo Integral. É um trabalho para que o Espírito Santo seja cada vez mais uma referência na qualidade de ensino”, completou.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que os investimentos contribuem de forma relevante para o avanço da área. “Queremos que todos tenham oportunidades de ir o mais longe possível, independentemente da sua condição financeira ou qualquer critério de gênero e raça. O Governo do Estado investe não apenas em sua rede própria de ensino, mas também nas redes municipais. Visamos sempre oferecer a vocês, alunos, o maior número de oportunidades possíveis”, disse.

Na Capital, o Governo do Estado vai realizar a reforma da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Gomes Cardim, no bairro Centro. A reforma da unidade inclui a pintura do prédio, troca de portas e esquadrias, manutenção da rede elétrica, ampliação da cozinha, construções de novos depósitos, execução da acessibilidade nos banheiros, adequação da área administrativa e melhorias na área externa. Os serviços serão realizados em uma área de quase 1,5 mil metros quadrados.

Em Cariacica, o Governo do Estado vai realizar melhorias na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Rosa Maria Reis, localizada no bairro Porto de Cariacica, e na EEEFM Ana Lopes Balestrero, em Flexal I. Na primeira, além da reforma e ampliação do prédio escolar, será realizada a demolição da antiga e construção de uma nova quadra poliesportiva. Serão substituídos aparelhos elétricos avariados e/ou queimados em toda a unidade. Na segunda, as intervenções contemplam a reforma e manutenção do prédio escolar com adequações às normas de segurança.

No município de Guarapari, a EEEFM Leandro Escobar, localizado no bairro Perocão, será contemplada com a reconstrução da unidade de ensino, que passará a ter dez salas de aula – três a mais do que a atual estrutura –, biblioteca, laboratório, além de setores administrativo e de serviços completo.

A vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes, também participou das agendas. “Estamos aqui comemorando mais essa vitória, fruto de uma decisão de governo que pensa na educação como política pública, mas também como política social e de inclusão. Investir em políticas públicas de qualidade não é uma tarefa simples. Contudo, podemos vislumbrar que este governo trata a qualidade de vida da população como um dos seus principais temas”, observou.