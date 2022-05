A prática e treinamento são parte do dia a dia de todos os guardas municipais de Vila Velha e isso não é diferente para os que integram o Grupamento de Motopatrulhamento.

Para melhorar os resultados que têm sido apresentados desde a reativação do grupamento, como recuperação de veículos e apreensão de drogas, armas e outros ilícitos, a Academia de Ensino e Formação da Guarda Municipal de Vila Velha – a Escola Azul – está realizando um curso de aprimoramento da prática sobre as motopatrulhas – disparos com ambas as mãos.

A instrução foi organizada por instrutores da GMVV e conta também com instrutores convidados, além do apoio da Diretoria de Operações Táticas (SEJUS), que cedeu o local para a prática. Vão participar agentes da GMVV, da DOT, da Guarda Municipal da Serra e da Polícia Cívil.

Além da parte teórica, na tarde de sábado será realizado o curso prático. Os participantes serão levados a situações simuladas que ocorrem nas ruas e precisarão efetuar disparos com a mão não dominante, com intenção de manter a aceleração constante da motocicleta. Entre as atividades, o motopatrulheiro passará por um túnel onde enfrentará diversas intempéries como rojões e fumaça, de onde deverá executar o disparo o mais correto possível.

A moto permite um acompanhamento ágil, mas exige muito do “operador”. Ele guia e, quando necessário, pode precisar fazer disparos, e é nesta situação que desenvolver a ambidestria para tiros pode fazer a diferença.

Quando: sexta e sábado (13 e 14)

Horário: de 07h as 22h

Local: DOT (Sejus), Glória